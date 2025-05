Modica, il consigliere Spadaro: “Quale destino per l’ex convento e il chiostro di Santa Maria del Gesù?”

Attualità

Presentata una interrogazione per cercare di fare luce sulla ridda di voci che interessano l'antico bene monumentale

“Apprendo da articoli di stampa che l’Agenzia del Demanio sta cercando la collaborazione di investitori privati per la valorizzazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà dello Stato attraverso un partenariato pubblico-privato. Tra detti immobili risulta inserito anche l’ex convento e dal chiostro di Santa Maria del Gesù a Modica Alta, per il quale viene ipotizzata una destinazione terziaria o direzionale o commerciale”. E’ quanto evidenzia in una interrogazione il consigliere comunale del Pd, Giovanni Spadaro (nella foto).