Modica, il consigliere Spadaro: “Quando riapre la piazza e il sagrato della basilica della Madonna delle Grazie?”

Attualità

L'interrogativo rivolto all'amministrazione comunale anche perché il 19 maggio si terrà la festa dedicata alla patrona

Già nel periodo precedente le festività pasquali l’amministrazione comunale aveva annunciato a breve la consegna alla città della piazza e del sagrato della Basilica della Madonna delle Grazie a Modica (nella foto).

Ma i lavori di riqualificazione a rilento, non hanno permesso l’apertura per il giorno di Pasqua e adesso è forte la preoccupazione di molti cittadini in vista dell’approssimarsi della festa dedicata proprio alla Patrona della città. A farsi portavoce delle preoccupazioni è il consigliere comunale del Pd di Modica, Giovanni Spadaro. “Sono ben note le rassicurazioni date pubblicamente dall’Amministrazione sulla fruibilità del sagrato della Madonna delle Grazie già per la domenica delle Palme. Adesso, a meno di venti giorni dalla festa dedicata alla Madonna delle Grazie (in calendario il 19 maggio), non è prevista una data certa per la riapertura della piazza e della stradina laterale” scrive Spadaro. Il consigliere, quindi, chiede all’amministrazione comunale di conoscere i motivi dei ritardi del completamento dei lavori e la prevista data di apertura della piazza con la rimozione delle transenne e la piena fruibilità dell’area adiacente la Basilica. Questi lavori hanno già provocato tantissime polemiche perché hanno eliminato numerosi parcheggi e reso inaccessibile la zona.

