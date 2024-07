Modica, il consiglio approva il Pef dopo avere ottenuto 950mila dalla Regione come extra costi per i rifiuti

Attualità

Belluardo: "Con le variazioni di bilancio anche la creazione di tre strutture sportive e la manutenzione del Centro per l'impiego"

Delia Vindigni, assessore ai Tributi del Comune di Modica, fa sapere: “Ieri in consiglio, abbiamo discusso ed approvato un altro strumento importante per la gestione economica del nostro ente: il Pef (Piano Economico Finanziario), già validato dalla Srr e che nella fattispecie ha previsto un leggero aumento nel suo complessivo rispetto alle previsioni stimate. Aumento che abbiamo assorbito grazie al Contributo ai Comuni per i cosiddetti ‘Extra costi nel settore rifiuti’, contributo che arriva da Palermo, ottenuto grazie al costante e continuo impegno profuso dall’onorevole Ignazio Abbate, presidente della Prima commissione Affari Istituzionali all’Ars. Un sostegno economico di oltre 950mila euro che permette al nostro ente di coprire gran parte dei considerevoli aumenti derivati dall’emergenza rifiuti nel corso del 2022 che ha avuto come conseguenza il necessario conferimento in discariche fuori dalla Sicilia. Se a ciò aggiungiamo l’aumento del prezzo del carburante, l’impennata del tasso di inflazione ed altri componenti come gli ‘addizionali di Arera’, era palese una oggettiva difficoltà ad assolvere e quindi pagare tali aumenti. Di converso invece, proprio grazie al contributo arrivato dalla Regione, siamo riusciti a produrre un abbattimento percentuale importante della Tari, a tutto vantaggio dei contribuenti modicani”.

“Peraltro – aggiunge Vindigni – ricordo che nel Regolamento della Tassa sui Rifiuti approvato lo scorso aprile abbiamo confermato e, dove possibile, aumentato le agevolazioni a sostegno di famiglie e imprese, a dimostrazione della nostra attenzione nei confronti dei concittadini: riduzioni per chi adotta un cane in custodia al Rifugio sanitario, agevolazioni per le fasce deboli e per le buone pratiche nella differenziata, esenzione per l’imprenditoria agricola e per altre tipologie d’impresa ed esenzioni ed agevolazioni per le famiglie modicane a basso reddito. Ulteriore punto di grande soddisfazione, è stata la votazione delle variazioni al bilancio previste nell’odg. Il nostro ente, infatti, è beneficiario di contributi regionali per 640.000 euro circa. Crediamo che aiutare imprese e famiglie sia essenziale per una buona politica; con determinazione e sinergia continuiamo ad intercettare tutte le esigenze del nostro territorio. Ed in tal senso ci stiamo adoperando come amministrazione, a cominciare dal sindaco Maria Monisteri, con la sinergia operativa interassessoriale, dall’intero consiglio, oltre alla commissione Bilancio, all’Ufficio Ecologia e l’Ufficio Tributi e tutte le strutture comunali che ci agevolano con il loro supporto a rendere fattivi tutti gli atti del deliberato dalla civica assise”.