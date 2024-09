Modica, il consiglio comunale approva due variazioni di bilancio

Attualità

La presidente Minardo illustra l'andamento della seduta di ieri a palazzo San Domenico

Si è svolta ieri pomeriggio a palazzo San Domenico la seduta consiliare, in sessione ordinaria e pubblica, per la trattazione dei due punti iscritti all’ordine del giorno. Ad aprire la seduta la comunicazione della presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo (nella foto), sulla convocazione di una prossima conferenza dei capigruppo a seguito dell’incontro pubblico svoltosi ieri mattina presso la sede del Libero Consorzio a Ragusa. Un incontro pubblico, promosso dall’assessorato del Territorio e dell’Ambiente -Dipartimento Urbanistico, e volto ad un confronto per l’elaborazione del Piano territoriale regionale a valenza sociale ed economica della Regione siciliana. Incontro al quale la presidente ha partecipato insieme alla sindaca e all’assessore Tino Antoci.