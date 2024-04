Modica, il Consiglio comunale conferma le agevolazioni Imu e Irpef

Attualità

Il sindaco Monisteri: "Eccellente risultato grazie al lavoro sinergico tra la Giunta e i consiglieri comunali di maggioranza"

Buona sinergia tra Amministrazione e Consiglio comunale a Modica. Approvate modifiche a regolamenti. Confermate le agevolazioni Imu e Irpef

Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, dichiara: “Il lavoro sinergico in seno alla Giunta e la condivisione di obiettivi e strategia d’azione con i consiglieri comunali di maggioranza ha prodotto un eccellente risultato la scorsa seduta del Consiglio comunale ad unico, esclusivo e totale beneficio della città. Si è trattato di un momento istituzionale che conferma la perfetta assonanza di idee e di azione tra l’Amministrazione che governa e rappresenta Modica e il massimo consesso. Attraverso emendamenti, proposte e suggerimenti sia in fase di stesura che di votazione e adozione dei punti all’ordine del giorno, abbiamo previsto agevolazioni a beneficio dei cittadini modicani nell’assolvimento del loro diritto/dovere di contribuenti e per quanti vivono in uno stato di acclarata necessità. L’assessore al Bilancio, Delia Vindigni, ha proposto le modifiche di cinque regolamenti comunali: regolamento generale delle Entrate; regolamento per la Disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; regolamento Imu; regolamento Imposta di soggiorno; regolamento Tari”.