Modica, il corso di cucina dell’Unitre tra odori e sapori

Molto stimolante l'iniziativa che ha visto come docente la chef emergente Francesca Barone

In vista della ormai prossima chiusura dell’anno accademico 23/24 dell’Unitre, a conclusione del corso di cucina, ha avuto luogo a Modica un incontro conviviale con la partecipazione dei due gruppi che, a settimane alterne, hanno frequentato le lezioni. Presenti anche i mariti delle corsiste per consumare insieme e per gustare, in un clima di particolare rilassatezza, i piatti preparati dalle partecipanti. Il tutto presso il ristorante Fattorie delle Torri dove il corso ha avuto svolgimento. A fare gli onori di casa è stata Francesca Barone, chef emergente, apprezzata per il suo riconosciuto talento culinario, docente del corso concluso con risultati soddisfacenti per tutti e che sicuramente sarà riproposto per il futuro anno accademico.

Al suo fianco il collaboratore Giammarco Buffone insieme al quale hanno presentato e guidato la degustazione dei piatti preparati. Da parte di tutti è stata espressa la soddisfazione per aver appreso, durante il corso, tante nozioni culinarie ed acquisito importanti insegnamenti utili in cucina e per aver vissuto, delle esperienze di grande significato per i partecipanti che hanno consolidato dei rapporti di amicizia fondati sul rispetto reciproco e sull’impegno comune.