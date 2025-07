Modica, il devastante incendio continua. Situazione difficile da contenere

Cronaca

Aumentano le unità dei vigili del fuoco che stanno cercando di spegnere le fiamme

L’incendio alla periferia di Modica sta proseguendo. Le squadre dei vigili del fuoco in azione sono ora 5 per un totale di 25 unità con 13 mezzi, oltre a personale del dipartimento regionale di protezione civile che ha disposto l’invio di due squadre di volontari. Inoltre, l’ispettorato ripartimentale foreste di Ragusa ha inviato due squadre Aib. Il rogo non è stato ancora contenuto.

