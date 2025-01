Modica, il dicastero delle Cause dei santi ha dato validità giuridica all’inchiesta diocesana per la beatificazione di Nino Baglieri

Attualità

Il postulatore generale: "Un grande traguardo, frutto del lavoro svolto dai membri del Tribunale diocesano"

Nella giornata di ieri è stata trasmessa al Postulatore Generale per le Cause dei Santi della Famiglia Salesiana, don Pierluigi Cameroni, la comunicazione che il Dicastero delle Cause dei Santi, nel suo Congresso ordinario dell’8 gennaio 2025, firmato dal Prefetto Cardinale Marcello Semeraro e dal Segretario Mons. Fabio Fabene, ha dato la validità giuridica all’inchiesta diocesana per la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Antonino Baglieri (nella foto) (Modica 1 maggio 1951 – 2 marzo 2007), Volontario con Don Bosco (CDB). Questo a seguito della verifica svolta circa gli aspetti formali degli Atti processuali e la consistenza dell’apparato probatorio: numero e qualità dei testimoni, documenti raccolti. Lo riporta ANS (Agenzia Salesiana)

Il postulatore Generale sottolinea che “questo è un grande traguardo, frutto del lavoro svolto dai membri del Tribunale diocesano e da quanti hanno dato il loro contributo, in particolare dalla Commissione storica e dal Vice Postulatore”. È una tappa salutata con gioia da Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto, insieme a tutta la diocesi, dalla famiglia del Servo di Dio e dalla Famiglia Salesiana della Sicilia. Il Postulatore Generale chiederà ora al Dicastero delle Cause dei Santi di nominare un Relatore che guiderà nella preparazione della “Positio super virtutibus” del Servo di Dio, che sarà redatta dalla dott.ssa Lodovica Maria Zanet, collaboratrice della Postulazione. L’Inchiesta diocesana si è svolta presso la curia vescovile di Noto (Siracusa) dal 2 marzo 2014 al 5 maggio 2024.

Nino Baglieri nasce a Modica il 1° maggio 1951. Dopo aver frequentato le scuole elementari e aver intrapreso il mestiere di muratore, a diciassette anni, il 6 maggio 1968, precipita giù da un’impalcatura alta 17 metri. Ricoverato d’urgenza, Nino si accorge con amarezza di essere rimasto completamente paralizzato. Di fronte ad una situazione molto drammatica la madre Giuseppina, coraggiosamente e confidando in Dio, si rende disponibile ad accudirlo personalmente per tutta la vita. Inizia così il cammino di sofferenza di Nino che passa da un centro ospedaliero all’altro, ma senza alcun miglioramento. Ritornato nel 1970 al paese natio, dopo i primi giorni di visite di amici, iniziano per Nino dieci lunghi anni oscuri, senza uscire di casa, in solitudine, sofferenza e tanta disperazione.

Il 24 marzo 1978, Venerdì Santo, alle quattro del pomeriggio, un gruppo di persone facenti parte del Rinnovamento nello Spirito pregano per lui; Nino sente in sé una trasformazione. Da quel momento accetta la Croce e dice il suo “sì” al Signore. Incomincia a leggere il Vangelo e la Bibbia: riscopre le meraviglie della fede. Aiutando alcuni ragazzini, vicini di casa, a fare i compiti, impara a scrivere con la bocca. Redige, così, le sue memorie, le lettere a persone di ogni categoria in varie parti del mondo, personalizza immagini-ricordo che omaggia a quanti vanno a visitarlo. Grazie a un’asticella, compone i numeri telefonici e si mette in contatto diretto con tante persone ammalate e la sua parola calma e convincente li conforta.

Comincia un continuo flusso di relazioni che non solo lo fa uscire dall’isolamento, ma lo porta a testimoniare il Vangelo della gioia e della speranza. Dal 6 maggio 1982 in poi, Nino festeggia l’Anniversario della Croce e, lo stesso anno, entra a far parte della Famiglia Salesiana come Salesiano Cooperatore. Il 31 agosto 2004 emette la professione perpetua tra i Volontari con Don Bosco (CDB). Il 2 marzo 2007, alle ore 8, Nino Baglieri, dopo un periodo di lunga sofferenza e di prova, rende la sua anima a Dio. Dopo la morte, viene vestito con la tuta e le scarpe da ginnastica, affinché, come aveva detto, «nel mio ultimo viaggio verso Dio, potrò corrergli incontro».

Share this: Facebook

X



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA