Modica, il distretto socio sanitario 45 ha avanzato una proposta a valere sull’avviso pubblico “DesTeenazione-Desideri in azione”

Attualità

L'obiettivo sono sessanta comunità adolescenti in tutto il territorio nazionale, cinque tra queste dovranno essere in Sicilia

Il Distretto Socio Sanitario numero 45, attraverso il comitato dei Sindaci presieduto dal sindaco di Modica Maria Monisteri, si è espresso per avanzare la sua proposta a valere sull’avviso pubblico ‘DesTEENazione-Desideri in azione’, rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali. Il progetto stanzia circa 250 milioni di euro ed è nel Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021/2027. Il suo obiettivo sono sessanta comunità adolescenti in tutto il territorio nazionale. Cinque di queste saranno in Sicilia.