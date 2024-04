Modica, il gruppo Dc avanza una proposta di legge sulla regolamentazione degli impianti radioelettrici

Att

Coinvolto il deputato regionale di riferimento Ignazio Abbate affinché si possa portare avanti un percorso sostenibile

La consigliera Rita Floridia del gruppo Dc (nella foto), prima firmataria della mozione sull’emergenza installazione antenne 5G, presentata e discussa in consiglio comunale lo scorso mese di gennaio, ha ritenuto necessario a seguito dei successivi incontri avuti con l’amministrazione e i tecnici incaricati per la predisposizione del nuovo piano Polab, avanzare una proposta di legge al proprio deputato regionale di riferimento l’onorevole Ignazio Abbate, in nome e per conto di tutto il gruppo Dc. Una proposta di legge regionale, volta a regolamentare gli impianti radioelettrici per garantire un efficace sviluppo delle reti di telecomunicazioni nel rispetto dell’ambiente e della salute pubblica.