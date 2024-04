Modica, il lotto 46 e l’ascensore che non funziona ancora. La Cgil: “Una figuraccia per il commissario Iacp di Ragusa”

Attualità

La vicenda non trova ancora una soluzione dopo mesi di denunce. E la Camera del lavoro calca la mano

“Non si riteneva opportuno ritornare su un fatto che più volte è stato richiamato all’attenzione. Ma considerato come stanno andando le cose, sembra doveroso spendere due brevissime parole. Ci si riferisce al mancato ripristino del secondo ascensore del condominio di edilizia popolare sito nel lotto 46 di Treppiedi Nord”. E’ quanto sottolinea il segretario della Camera del lavoro di Modica, Salvatore Terranova, facendo riferimento a un caso alquanto problematico. “Circa un mese addietro, dopo uno scambio al vetriolo, sul ricordato mancato intervento, tra la Camera del Lavoro e il commissario dell’Iacp di Ragusa – evidenzia Terranova – quest’ultimo ha reso pubblico che l’istituto aveva adottato la determina con cui affidava al tecnico ascensorista l’incarico per effettuare la manutenzione straordinaria del secondo ascensore, che da più di due anni è fermo ai blocchi, per la semplice ragione che l’Iacp ha ritenuto necessario non ripristinarlo. La parte più interessante e indicativa di tutta la storia è che ancora, dopo un mese, non c’è neanche l’ombra dell’inizio dei lavori. Per cui se l’ascensore è ancora lì, chiuso e non ancora fruibile viene spontaneo porsi delle domande”.