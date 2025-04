Modica, il maestro della comicità napoletana Enzo Decaro in scena al teatro Garibaldi

Spettacoli

Superstizioni, iettature, equivoci e tante risate con il maestro della comicità napoletana Enzo Decaro (nella foto), protagonista al Teatro Garibaldi di Modica della irresistibile commedia “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo, in scena sabato 5 aprile alle ore 21.00 e domenica 6 aprile alle ore 18.30. Diretto da Leo Muscato, questo capolavoro del teatro ruota attorno alla figura di Gervasio Savastano, un imprenditore avaro e profondamente superstizioso, interpretato da un eccezionale Enzo Decaro. Ossessionato dalla paura della iettatura, Gervasio vede segni di sventura ovunque, dalle persone che incontra agli oggetti di uso quotidiano.