Modica, il maestro Giurdanella eletto vicepresidente del comitato regionale della federazione scherma

Sport

Ha catalizzato l'unanime consenso dei grandi elettori dei tecnici

La Scherma Siciliana è stata chiamata al rinnovo delle proprie cariche dirigenziali per il nuovo quadriennio olimpico. Un nuovo gruppo dirigente equilibrato tra riconferme e nuovi eletti. Nel segno della continuità a presiedere il Comitato Regionale per i prossimi 4 anni il nisseno Arturo Torregrossa. Accanto a lui siederà in consiglio regionale, eletto in rappresentanza dei tecnici, il maestro modicano Leandro Giurdanella (nella foto). Anche lui già presente nel precedente consiglio, ha catalizzato l’unanime consenso dei grandi elettori dei tecnici, a dimostrazione dell’apprezzamento per il lavoro svolto negli anni precedenti. Accanto a loro collaboreranno i neoletti Enzo Morghese (Trapani), Ida Nicotra (Catania) e Massimo Porta (Caltagirone) in rappresentanza delle società affiliate, tutti alla prima esperienza. Completa la squadra la palermitana Marcella Li Brizzi, in rappresentanza degli atleti e del mondo paralimpico. A seguire il neoeletto Consiglio Regionale nel corso della prima riunione, ha nominato all’unanimità il maestro Giurdanella alla carica di vicepresidente.