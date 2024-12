Modica, il ministro Abodi in città. Ha incontrato i sindaci iblei

Attualità

Sul tappeto le politiche del governo Meloni

Nell’ambito delle iniziative previste per la celebrazione del quarantesimo anniversario della presenza della scherma a Modica, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha incontrato i sindaci della provincia di Ragusa ed i collaboratori di questi ultimi per esporre l’indirizzo politico del Governo Meloni sullo sport e le politiche giovanili e confrontarsi con il territorio. E’ stato un incontro molto costruttivo.

