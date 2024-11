Modica, il no alla discarica di Lanzagallo. Il sindaco Monisteri riceve i residenti

Attualità

"Salvata una delle testimonianze ambientali più belle delle nostre campagne"

Maria Monisteri, sindaco di Modica, dichiara: “Ho ricevuto ieri una delegazione dei residenti in contrada Lanzagallo che mi hanno manifestato la loro soddisfazione e il loro apprezzamento per il no alla realizzazione di una discarica nella loro meravigliosa zona, una delle testimonianze ambientali più belle delle nostre campagne. Insieme al vicesindaco Giorgio Belluardo, agli assessori Antoci, Cannizzaro, Viola e Vindigni, abbiamo scontornato i dettagli della delibera dell’assemblea dei sindaci n. 13 del 31 ottobre 2024 che ha reso ufficiale la rinuncia al progetto della discarica, situata tra i territori di Modica, Ispica e Pozzallo”.