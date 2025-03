Modica, il Pd: “La bocciatura dei Temporary store solo una vendetta politica. E non va”

Attualità

"Questa zona della città ha bisogno di idee, investimenti e coraggio"

Il Partito Democratico di Modica esprime profondo rammarico e ferma condanna per la decisione dei consiglieri comunali vicini all’ex sindaco Ignazio Abbate di rigettare, di fatto, il regolamento per l’attivazione dei Temporary Store nel centro storico della città.

“Un provvedimento – è chiarito – nato con l’intento di stimolare l’economia locale, favorendo l’occupazione temporanea degli spazi commerciali sfitti e contribuendo a restituire vitalità al cuore antico di Modica, viene rigettato per meri calcoli politici, in una logica distruttiva che antepone l’interesse personale alla visione collettiva. La scelta di rigettare il regolamento – utile primo passo verso un più ampio e urgente piano di riqualificazione e rilancio del centro storico – rappresenta l’ennesimo episodio di una strategia ostruzionistica mossa da rancori personali dell’ex sindaco Abbate nei confronti dell’attuale amministrazione, a danno però non della sindaca, bensì dell’intera comunità”.