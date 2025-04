Modica, il piacere della scrittura secondo l’Unitre

Cultura

In primo piano l'incontro con Carlo Blangiforti, autore del libro "Un vento che passa, un'ombra, un niente"

Il Giovedì dell’Unitre di Modica è stato, questa settimana, dedicato all’incontro (nella foto) sul tema “Il piacere della scrittura” con Carlo Blangiforti, autore del libro “Un vento che passa, un’ombra, un niente”, a confronto con Lucia Trombadore, Marcella Burderi e Saro Distefano, tre soggetti accomunati dall’essere vicini alla scrittura. Si scrive per battezzare le cose – è stato affermato – e sulla scrittura sono state effettuate delle riflessioni che hanno richiamato l’interesse dei presenti. Dalla discussione è emerso l’accattivante valore dei riferimenti del libro di Carlo Blangiforti che è uno scrigno contenete tre racconti. Una riflessione sul senso della vita e sulle ragioni di percorrerla fino in fondo nonostante i venti contrari e i Relatori si sono interrogati a partire dai tre racconti sulla scrittura come necessità. Interessanti gli spunti che sono emersi.