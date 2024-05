Modica, il presidente territoriale di Confcooperative Ragusa a confronto con il sindaco

Attualità

Sul tappeto le principali problematiche che riguardano da vicino il mondo della cooperazione

Prosegue la serie di incontri che la nuova presidenza di Confcooperative territoriale Ragusa sta attuando con i sindaci della provincia. Dopo l’appuntamento d’esordio con il primo cittadino del Comune capoluogo, stavolta è toccato al sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto. L’amministrazione comunale era rappresentata anche dall’assessore ai Servizi sociali, Chiara Facello, oltre al dirigente del settore, Rosario Caccamo. Confcooperative era rappresentata dal presidente Luca Campisi, accompagnato dal responsabile d’area, Emanuele Lo Presti. Per l’occasione è intervenuto anche il presidente dell’altra centrale cooperativa presente sul territorio, Gianni Rollo di Legacoop (nella foto da sinistra Caccamo, Campisi, Monisteri, Facello, Rollo, Lo Presti).