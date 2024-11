Modica, il presidente Unitre a confronto con il vertice nazionale Piercarlo Rovera

Società

Affrontati tutti i temi che riguarda da vicino il futuro dell'associazione

Il presidente nazionale Piercarlo Rovera, presente a Catania per la celebrazione del 40° anniversario della costituzione, con la prima presidenza di Pina Guccione, della locale Università della terza età e delle tre età presieduta oggi da Uccio Barone, ha partecipato nel capoluogo etneo alla riunione del coordinamento delle sedi siciliane dell’Unitre. Dopo la introduzione del presidente Rovera è intervenuto il consigliere nazionale e coordinatore regionale Enzo Cavallo che, dopo aver salutato i presidenti e i loro accompagnatori o sostituti presenti in rappresentanza di una buona parte delle sedi siciliane dell’associazione, si è soffermato sulla importanza del coordinamento, da tempo auspicato da parte di tutti, sul tipo di organizzazione che ha già messo in atto attraverso la sede operativa di Modica, grazie anche alla preziosa collaborazione degli esperti operanti presso la stessa e sul come intende svolgere il proprio mandato assicurando la massima disponibilità e l’apertura ai suggerimenti ed alla collaborazione dei rappresentanti delle varie sedi.