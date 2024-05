Modica, il sagrato della basilica Madonna delle Grazie e la piazzetta davanti palazzo dei Mercedari sono stati recuperati

Ragusa

L'on. Abbate: "Riscontri positivi per due importanti opere la cui genesi arriva da lontano"

Due importanti opere di Agenda Urbana Ragusa – Modica nel settore dei beni culturali, programmate dal Comune di Modica nel lontano 2018 e curate dall’allora assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Linguanti, sono state finalmente consegnate alla città. I lavori hanno riguardato il sagrato della Basilica della Madonna delle Grazie e la piazzetta davanti Palazzo dei Mercedari per un totale di 700mila euro ed il rifacimento della facciata di Palazzo dei Mercedari, la sua illuminazione artistica, l’impianto di allarme e l’abbattimento delle barriere architettoniche per altri 570 mila euro.