Modica, il segretario cittadino del Pd Poidomani si dimette dall’incarico

"E' giusto dare spazio ad altri, magari più giovani"

L’avvocato Salvatore Poidomani (nella foto) si è dimesso dall’incarico di segretario cittadino del Pd di Modica. La decisione è stata formalizzata qualche giorno fa. Il Pd è opposizione all’attuale Giunta guidata dal sindaco Monisteri. Numerose le denunce politiche partite dallo stesso Poidomani, ormai ex segretario del partito. “Dimissioni fisiologiche – dichiara l’avv. Poidomani – per decorso del tempo. La mia visione è che non bisogna legarsi troppo alle cariche politiche e al potere e, dopo un pò di tempo, sono stato segretario per tre anni, bisogna saper mettersi da parte per dare spazio ad altri, preferibilmente più giovani, che abbiano nuove idee, maggiore entusiasmo e più stimoli. Ho il rammarico di non aver saputo coinvolgere nella politica le giovani generazioni per creare una nuova classe dirigente. Purtroppo i giovani, e qui la responsabilità è esclusivamente nostra, si sono allontanati dalla politica, perché la politica non si interessa di loro, e non è facile coinvolgerli”.