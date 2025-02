Modica, il sindaco azzera la Giunta

Politica

"Il provvedimento assunto è dettato anche da valutazioni politiche. A breve i nomi del nuovo esecutivo"

“Ho provveduto stamattina alla revoca della nomina dei componenti della Giunta Comunale e al conseguente azzeramento dell’organo esecutivo e delle deleghe assessoriali. A seguito di una verifica politico-programmatica sulla scorta dell’esperienza maturata da inizio mandato ad oggi, ho ritenuto utile una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo della Città che implica il rilancio dell’azione politico-amministrativa nell’esclusivo interesse pubblico e nel rispetto del buon andamento e della imparzialità della Pubblica Amministrazione”. Lo dichiara il sindaco Maria Monisteri (nella foto) in una nota.