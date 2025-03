Modica, il sindaco chiama al confronto Creset e Iblea Acque

Attualità

Emerse osservazioni e proposte con l'unico obiettivo di soddisfare la richieste dei cittadini

“La nostra Amministrazione ha accolto la richiesta del Partito Democratico per affrontare e trovare soluzioni alle criticità sulla riscossione delle imposte locali emerse in queste settimane. Insieme al vicesindaco Saro Viola e alla presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo, abbiamo incontrato ieri mattina a Palazzo San Domenico i vertici cittadini del Pd e i rappresentanti delle forze sociali, con la presenza dei rappresentanti della società Iblea Acque e del direttore per l’esecuzione del comune di Modica nei rapporti con la società di riscossione Creset”. Lo dice la sindaca Maria Monisteri Caschetto.

“La cosa estremamente positiva che viene fuori da questo tavolo di confronto – sottolinea il primo cittadino – è il fatto che siano emerse osservazioni e proposte con l’unico obiettivo di soddisfare la richiesta dei nostri concittadini di semplificare sia il rapporto con le agenzie di riscossione che la compilazione della modulistica necessaria, in modo da renderla accessibile a chiunque in modo semplice ed efficace e favorire un più facile contatto tra gli utenti e chi può dare loro informazioni sul delicato tema del pagamento dei tributi. In questo senso, abbiamo chiesto ad Iblea Acque di potenziare l’organico e di ampliare le fasce orarie di ricevimento”.

“Ovviamente, si è preso atto – e sono già state individuate linee di azione – della sacrosanta richiesta di venire incontro alle necessità delle fasce più deboli in modo che le tasse locali non aggravino ulteriormente un quadro economico già complicato per le loro famiglie. I rappresentanti di Iblea Acque e Creset hanno poi chiesto alle forze sociali di diffondere quanto più capillarmente possibile l’informazione che è possibile accedere alle prenotazioni on line per gli appuntamenti e di farlo anche nelle loro sedi e presso i patronati.