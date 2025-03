Modica, il sindaco di Pozzallo: “Medici allo stremo al Pronto soccorso. Rischio errori clinici”

Attualità

L'emergenza continua e la tensione è sempre più palpabile

La situazione al Pronto soccorso dell’ospedale di Modica (nella foto) è ormai insostenibile. L’organico medico, ridotto al minimo, è costretto a turni di lavoro massacranti, soprattutto notturni, che mettono a serio rischio la salute e la lucidità degli operatori sanitari.

La denuncia è forte e chiara è ancora del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, già dirigente del Pronto soccorso modicano: “I medici sono lasciati soli, allo stremo delle forze, e il rischio di errori clinici dovuti all’eccessiva stanchezza e allo stress è sempre più concreto. Nonostante gli ordini di servizio per impiegare altri medici del nosocomio, la situazione non migliora, e la tensione è palpabile.

“Siamo arrivati a un punto di non ritorno”, dichiarano fonti interne all’ospedale. “I nostri medici sono eroi, ma non possono essere lasciati soli. I turni disumani a cui sono sottoposti mettono a rischio non solo la loro salute, ma anche quella dei pazienti”.

La situazione è diventata così critica da richiedere interventi immediati e drastici. Si chiede che vengano prese decisioni urgenti per coprire i turni scoperti, a partire dalla notte stessa. È necessario che le autorità competenti intervengano per tutelare i diritti dei lavoratori e garantire la sicurezza dei pazienti.

“Non possiamo permettere che i nostri operatori sanitari, già provati dalla pandemia, siano costretti a dimettersi”, continuano le fonti. “Dobbiamo agire ora, prima che sia troppo tardi”.