Modica, il sindaco ha ricevuto la visita della delegazione della Liguria impegnata nel torneo delle regioni di calcio

Attualità

Centoventi persone sono ospiti fino a martedì nella città della Contea

Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha ricevuto in queste ore la visita della delegazione della Liguria, ospite a Modica, impegnata nel Torneo delle Regioni di calcio. Accompagnati dal promoter dell’evento Fabio Nicosia, con il capo delegazione Giulio Ivaldi, vicepresidente nazionale Figc Lnd e presidente del Comitato Regionale Lnd della Liguria, c’erano dirigenti federali liguri, l’addetto stampa e i capitani delle formazioni under 15, under 17 e under 19 maschile e femminile. 120 persone, sono ospiti fino a martedì prossimo a Modica, dove hanno fatto base per disputare le loro gare a Avola, Pozzallo e Cassibile.