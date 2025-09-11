Modica, il sindaco in visita ai quartieri cittadini. Si comincia da Sant’Andrea

Attualità

Monisteri: "Abbiamo ascoltato le esigenze dei residenti dal vivo. Ora proveremo a trovare le soluzioni"

“Il quartiere di Sant’Andrea è il primo di una serie di aree del centro storico e periferiche dove andremo ad incontrare o residenti”. Lo dice il sindaco Maria Monisteri che aggiunge: “Ieri, insieme agli assessori Concetta Spadaro, Piero Armenia e Samuele Cannizzaro e ai rappresentanti delle forze dell’ordine, sono stata a Sant’Andrea per ascoltare dalla loro voce problematiche, esigenze e richieste di chi vive lì, per dare risposte e per condividere le soluzioni”.