Modica, il sindaco Maria Monisteri aderisce a Forza Italia

Il segretario provinciale Giancarlo Cugnata: "Continuano a raccogliersi i frutti del lavoro portato avanti in questi mesi"

“Il lavoro che abbiamo fatto e che continuiamo a fare ci ripaga dei risultati che stanno diventando sempre più importanti e interessanti”.

Così il segretario provinciale di Forza Italia a Ragusa, Giancarlo Cugnata, che saluta con soddisfazione l’ingresso anche del sindaco di Modica, Maria Monisteri, nel partito berlusconiano. L’ingresso ufficiale oggi a Roma, presente il segretario nazionale Antonio Tajani e il segretario regionale Marcello Caruso. “Il fatto che gli amministratori, come in questo caso e come è accaduto di recente con il sindaco Cassì, si avvicinino al nostro partito – continua Cugnata – è il sintomo più evidente di come Forza Italia rappresenti una casa solida in cui stare, un tetto sicuro per i moderati che sanno di potere contare su un’azione politica di impatto efficace, senza dimenticare già in tempi, per così dire non sospetti, l’ingresso del sindaco di Ispica che aveva visto lungo. Devo altresì aggiungere che l’arrivo del presidente Nino Minardo ha dato ancora più forza alla nostra realtà e come segretario provinciale sono assolutamente convinto che questa sia la strada giusta per rinverdire i successi politici di un tempo, visto che la nostra capacità ci ha portato a sapere intercettare, ancora una volta, i bisogni del territorio. Dunque, l’adesione del sindaco Monisteri, dopo quella del primo cittadino di Ragusa Peppe Cassì e il ritorno di un parlamentare come Nino Minardo, conferma la fase di forte crescita e radicamento che Forza Italia sta vivendo nel territorio ibleo. Non si tratta solo di numeri, ma di qualità, visione e credibilità amministrativa che rafforzano un progetto politico che guarda al futuro con serietà e coerenza”.

