Modica, il sindaco Monisteri: “Prendo atto che esiste una nuova opposizione formata da 12 consiglieri”

Politica

Lo strappo non si è ricucito dopo la seduta consiliare di ieri sera, anzi tutt'altro

Maria Monisteri (nella foto durante la seduta consiliare di ieri sera, sindaco di Modica, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Dopo la seduta consiliare di ieri sera e alla luce dei contenuti nei vari interventi, prendo atto -al di là dei ‘posizionamenti logistici’ in aula – che esiste una nuova opposizione fatta da dodici consiglieri che anche stavolta, come già successo il 30 gennaio scorso, hanno dimostrato di avere nulla a che spartire con la nostra Amministrazione e con la nostra volontà di lavorare e fare scelte anche difficili ma solo in nome e per conto di Modica e dei Modicani. Finalmente un po’ di chiarezza a beneficio della città.