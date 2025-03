Modica, il sindaco Monisteri solidarizza con la squadra di calcio dopo gli striscioni di insulti pubblicati sulle gradinate dello stadio di Milazzo

Attualità

Clima rovente in vista del big match di domenica al Vincenzo Barone

“Nessuno pensi di macchiare un grande evento come Modica-Milazzo di domenica prossima con minacce e insulti come quelli apparsi sugli striscioni esposti allo stadio del Milazzo e che non pubblico per la loro rozzezza e inciviltà”. Lo dice il sindaco Maria Monisteri facendo riferimento a quanto accaduto nelle ultime ore. Alcuni tifosi mamertini hanno esposto allo stadio degli striscioni che lasciano poco all’immaginazione. Presa di mira la dirigenza e lo staff tecnico della formazione rossoblù. “Tutta la mia solidarietà alla proprietà, ai dirigenti, al tecnico del Modica – ancora il sindaco Monisteri – oggetto degli insulti e delle minacce. A loro e alla squadra, tutto il mio affetto con l’augurio che ci regalino fra qualche settimana, la gioia più grande. Quella che merita la proprietà del Modica calcio, il tecnico, i giocatori, i dirigenti e i nostri straordinari tifosi appassionati, civili e sempre vicini all’Asd Modica calcio”.

