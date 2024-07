Modica, il sindaco rassicura i cittadini: “La qualità dell’acqua è buona”

Attualità

I controlli effettuati dalla società Iblea Acque in varie zone del territorio urbano non fanno registrare alcuna anomalia

Maria Monisteri, sindaco di Modica, interviene sulla questione legata all’emergenza dell’acqua: “I risultati definitivi sulle analisi sull’acqua in uso a Modica, dopo una serie di prelievi in varie aree della città, saranno diffusi nella giornata di domani. Ma da Iblea Acque mi fanno sapere che non c’è da allarmarsi come mostrano le foto in allegato a proposito di alcuni dei prelievi effettuati: l’acqua è limpida. Un lavoro capillare effettuato da Iblea Acque – con cui siamo in continuo e costante contatto – non solo per appurare la salubrità e la potabilità del prezioso liquido ma anche per verificarne l’erogazione e l’uso, considerata la perdurante siccità che rende difficile il riempimento delle falde e delle fonti e la conseguente distribuzione nei rubinetti delle case dei modicani. Anche in questo caso nessuna preoccupazione: l’acqua non è e non sarà razionata in alcun quartiere. Rare sono le situazioni di disagio che, mi dicono sempre da Iblea Acque, vengono monitorate costantemente e risolte in tempi stretti, in modo che il disagio stesso non sia di dimensioni e durata insostenibili e non si verifichi un’interruzione di erogazione per lungo periodo”.