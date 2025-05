Modica, immigrato in stato di alterazione psicofisica si abbassa i pantaloni. Riesce a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine

Cronaca

L'episodio si è verificato in pieno giorno in corso Umberto

Un immigrato, evidentemente in stato di alterazione psicofisica, lunedì mattina si è abbassato i pantaloni, urlando ed inveendo contro passanti e automobilisti in pieno giorno in corso Umberto, nei pressi della rotatoria con la fontana. Per parecchi minuti l’uomo ha urlato frasi sconnesse, anche in mezzo alla strada, mettendo a repentaglio la sua incolumità e quella degli automobilisti, prima dell’arrivo di polizia, carabinieri e vigili urbani. La scena è stata ripresa con gli smartphone. L’immigrato è riuscito a far perdere le proprie tracce infilandosi nel vico Santa Elisabetta. Nessuno è rimasto ferito, ma la tensione generata dall’atteggiamento aggressivo dell’uomo ha generato parecchia apprensione (foto repertorio).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA