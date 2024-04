Modica, in Nefrologia al “Maggiore” attivo l’ambulatorio ecografico di diagnostica clinica

Attualità

Eroga prestazioni con finalità diagnostiche ma anche con finalità interventistiche

E’ attivo, presso l’Unità di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, l’ambulatorio ecografico di diagnostica clinica, che punta ad ampliare l’offerta e soddisfare le richieste relative alle prestazioni ecografiche di interesse generale e specialistico internistico, nefrologico e vascolare. “L’idea di un ambulatorio ecografico – dice il dottor Walter Morale, direttore della Uoc Nefrologia e Dialisi – va incontro, in primis, ai pazienti affetti da malattia renale cronica, ovvero in lista d’attesa per trapianto renale o già trapiantati che afferiscono presso i nostri ambulatori; ma anche alla restante popolazione che trova difficoltà per le lunghe liste d’attesa. Grazie alla competenza del dottor Giulio Di Stefano, specialista in Nefrologia e Radiodiagnostica, e forti del supporto della Direzione Strategica aziendale, daremo il nostro contributo per fornire un importante servizio a coloro che necessitano di diagnostica ecografica” (nella foto sopra da sinistra Walter Morale e Giulio Distefano).

In particolare, l’ambulatorio eroga prestazioni con finalità diagnostiche (tra cui ecografia addome completo, ecografia addome superiore e addome inferiore, Ecd grossi vasi addominali, Ecd tronchi sovra-aortici, Ecd arterie renali, Ecd vascolare periferico, ecografia cute e sottocute, ecografia collo per tiroidi, paratiroidi, ghiandole salivari e linfonodi), ma anche con finalità interventistiche e di programmazione chirurgica (relativamente alla pratica specialistica nefrologica interventistica), in favore di pazienti nefropatici già seguiti presso servizi ambulatoriali o istituzionalizzati in regime di ricovero, ma anche di assistiti non nefropatici, provenienti dalla popolazione generale, sulla base di una prescrizione del medico curante e conseguente prenotazione al Cup.