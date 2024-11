Cronaca

Da accertare le cause del rogo. Fiamme spente dai vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato in locale adibito a magazzino in via Fiumara. Il locale era occupato da materiale vario e ha riportato seri danni. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Da accertare le cause del rogo.

