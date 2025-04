Modica, incendio in un’abitazione del centro storico. Coppia si rifugia sul tetto

Cronaca

L'episodio questa mattina all'alba al Vico Maltese

Un incendio si è registrato all’alba di oggi all’interno di una abitazione del Vico Maltese, a Modica Bassa. Nella casa abita una giovane coppia di ventenni. Quando è scoppiato il rogo – probabilmente per un corto circuito provocato dal malfunzionamento di un elettrodomestico – i due stavano ancora dormendo ma fortunatamente si sono accorti in tempo di quanto stava accadendo. Non potendo più uscire dalla porta principale invasa dalle fiamme, i due hanno trovato rifugio sul tetto della casa. Fortunatamente hanno riportato soltanto una lieve intossicazione da fumo.

