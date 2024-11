Modica, incidente lungo la via Nazionale: scivola con lo scooter e finisce a terra

Attualità

Solo qualche lieve ferita per il centauro coinvolto

Incidente autonomo questa mattina intorno alle 8 in via Nazionale a Modica. A causa del manto stradale reso scivoloso dall’alto tasso di umidità di questi giorni, un giovane a bordo di uno scooter è scivolato a terra, per fortuna senza gravi conseguenze. Per lui solo qualche piccola ferita ed escoriazioni varie. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti, soprattutto perché era orario di punta per studenti e lavoratori. Sul posto, appena sono stati informati, la polizia locale per cercare di regolamentare il traffico.

