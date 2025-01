Modica, incidente stradale al polo commerciale

Cronaca

Tre le auto coinvolte, due feriti in modo lieve

Un incidente stradale che ha visto scontrarsi 3 auto si è verificato nella tarda mattinata di oggi al polo commerciale, nei pressi del bar Fucsia, in direzione della rotatoria verso Scicli. Le 3 auto viaggiavano tutte sullo stesso senso di marcia e pare che lo scontro tra 2 auto sia stato causato da una mancata precedenza. Una terza auto che seguiva ha impattato a sua volta. E’ intervenuta la polizia per regolare il traffico. Lievi contusioni per i conducenti di 2 delle 3 auto coinvolte.

