Modica, incidente stradale al ponte Costanzo: lunghe code d’auto

Attualità

Numerosi i disagi che si sono registrati. Non ci sono feriti gravi

Un incidente stradale si è verificato nei pressi del ponte Costanzo nella prima mattinata di lunedì. A quanto pare si è trattato di tamponamento tra più veicoli che ha causato lunghe code di mezzi in entrambe le direzioni di marcia, con il traffico bloccato per oltre 2 ore. Numerosi i disagi per gli automobilisti, molti dei quali sono arrivati tardi al lavoro a causa dell’imprevisto. I mezzi coinvolti sono stati poi rimossi dalla carreggiata. Non ci sarebbero feriti gravi.

