Modica, infarto fulminante per un 70enne appena uscito di casa

Cronaca

L'episodio si è verificato questa mattina lungo la circonvallazione Ortisiana. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di rianimare l'uomo

Era uscito di casa, probabilmente per recarsi in campagna a bordo del suo furgone. L’uomo, stamani, stava percorrendo la circonvallazione Ortisiana, a Modica, quando è stato colto da malore. Sarebbe sceso dal veicolo e sarebbe caduto a terra. Scattati i soccorsi, sul posto sono arrivati il 118 e la polizia. Nonostante i tentativi fatti dai sanitari per circa un’ora, per il 70enne non c’è stato nulla da fare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA