Modica, iniziati i lavori di manutenzione nella palestra del plesso scolastico di contrada Cannizzara

Attualità

Il neoassessore Armenia illustra quali sono gli interventi che saranno effettuati

Piero Armenia, assessore alle Manutenzioni del Comune di Modica, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Sono cominciati stamattina i lavori di manutenzione nella palestra del plesso scolastico di contrada Cannizzara. Un atto formale quest’avvio di lavori ma anche sostanziale. Sul piano pratico, infatti, i lavori consisteranno nel rifacimento della copertura della palestra, ormai ammalorata dal tempo e dagli agenti atmosferici. Verranno sostituite le vecchie lastre in fibra-cemento disposte su travi prefabbricate in cemento precompresso, con più moderni e funzionali cupolini a forma di sandwich a strati superiore e inferiore in lamierino preverniciato e strato centrale in poliuretano con funzione coibente e fonoassorbente. Si tratta di interventi che consentiranno ad alunne ed alunni e a tutto il personale presente ogni giorno nella scuola, di potere fruire in assoluta sicurezza dell’utilizzo della palestra e di migliorare la vita all’interno del plesso”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA