Modica, iniziativa interreligiosa promossa dal Comune al Principi Grimaldi

Società

Attorno alla stessa tavola la comunità musulmana, la comunità buddhista, la comunità greco-ortodossa e quella cattolica

Chiara Facello, assessore alle Politiche sociali del Comune di Modica, annuncia per domani mattina, alle 11, nella sala Ristorante dell’Ips Principi Grimaldi (nella foto) di Modica, un momento di comunità, di dialogo e soprattutto, di unione e condivisione. “Per sincerare che l’Umanità è una e una sola – dice – e che verso essa tende ogni proposito. Il dialogo interreligioso fra espressioni di popoli e culture diverse, si sincera con la volontà di stare assieme e avrà la sua concreta realizzazione in questo evento. Ho sostenuto, sposato e spinto per un’idea che ha nel senso dell’armonia il suo elemento caratterizzante e che succede nel cuore della Settimana Santa”.