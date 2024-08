Modica, la benedizione dei mezzi agricoli in contrada Barco

Società

Venerdì un appuntamento molto atteso con la giornata di ringraziamento per il creato e la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Noto

Dopo che la giornata di ieri è stata dedicata al corteo delle macchine che ha accompagnato la statua della Madonna dalla chiesa fino a casa della famiglia Antoci, si continua anche in questi giorni con le celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie nella chiesa di contrada Barco, nelle zone rurali di Modica. Oggi, in particolare, alle 18,30 ci sarà il corteo delle macchine che accompagnerà la statua della Madonna dalla chiesa fino alla parrocchia di Montesano. Alle 19 la recita del Rosario meditato e alle 19,30 la celebrazione eucaristica vigiliare.