Modica, la Cgil: “Vigili urbani, è situazione di emergenza per il personale”

Attualità

Il segretario Terranova: "Mancano le unità e i turni sono diventati impossibili. E per di più non pagano neppure lo staordinario"

“Benché con precedenti note sia stata evidenziata la difficoltosa e gravissima condizione dei vigili urbani, cui, essendo in pochi, viene accollata l’intera organizzazione dei molteplici servizi che vanno garantiti all’intero territorio comunale, fino ad ora non si sono visti da parte dell’amministrazione interventi tesi a risolvere la problematica, che di giorno in giorno si sta trasformando in una vera e propria emergenza. Non pare sia possibile che per garantire il servizio di vigilanza, dove occorrono almeno 25 vigili urbani dispiegati lungo il territorio, oggi tale attività debba essere assicurata grazie al sacrifico e allo spirito di abnegazione di 4 vigli urbani e 6 ausiliari del traffico, che, per la loro sparuta entità, non possono di certo far fronte alle tantissime e variegate necessità della comunità”. Lo denuncia il segretario cittadino della Camera del Lavoro, Salvatore Terranova.

Il quale aggiunge: “Proprio perché oggi il sistema di organizzazione territoriale dei presidi della polizia locale viene mantenuto a spese di queste poche unità, appare irrinunciabile porre l’attenzione su come esse vengono inserite nella programmazione dei turni, evidenziando ciò che comporta sforzarsi di assicurare una presenza efficiente ed efficace con una troppo limitata dotazione di personale adeguato. Gli operatori di polizia urbana riferiscono che ormai i servizi che rendono alla comunità li svolgono a discapito dei loro diritti irrinunciabili. Lamentano spesso che non possono, così come previsto dal Ccnl, godere di 11 ore consecutive di riposo tra un turno e l’altro e spesso capita loro di non poter fruire del riposo settimanale, tant’è che questi vigili urbani hanno maturato da 50 a 60 giorni di riposo ciascuno non goduto e hanno accumulato ferie da dover ancora fruire di 130/140 giorni ciascuno, proprio perché, per acclarate esigenze di servizio, non hanno potuto fruire delle ferie, come sarebbe stato loro diritto, da almeno 3/4 anni”.