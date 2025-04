Modica, la città in festa per un’altra centenaria

Attualità

Gli auguri del sindaco Monisteri alla signora Giorgia

Modica festeggia un’altra centenaria. “E’ stato bello condividere il primo secolo della signora Giorgia Modica, assieme ai figli Giorgio, Salvatore e Giovanna, ai sei nipoti e ai cinque pronipoti – dice il sindaco Maria Monisteri che ha partecipato alla cerimonia – Una bella festa in famiglia per la signora Giorgia, ricordando anche il marito Rosario. Modica è stata la sua città da sempre, a parte una breve parentesi in Germania, e Modica lo sarà ancora per tanto tempo. Auguri signora Giorgia”.

