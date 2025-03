Modica, la Cna chiede e ottiene dal consiglio comunale il rinvio della trattazione del punto riguardante l’attivazione dei Temporary store

Attualità

Il segretario territoriale Caccamo: "Il civico consesso ha dato prova di un grande esercizio di democrazia"

La Cna ha chiesto e ottenuto dal Consiglio comunale di Modica, che ieri sera ha votato sull’argomento in questione, il rinvio della trattazione del punto riguardante la proposta di deliberazione della giunta comunale n.18 del 6 febbraio 2025 avente ad oggetto la rivitalizzazione economica del centro storico, direttive provvisorie per apertura “Temporary Store”. La proposta è approdata in consiglio comunale e contiene alcuni principi di base condivisibili dalla Cna in termini di riqualificazione urbana che non può prescindere anche dallo sviluppo dell’imprenditorialità locale e, nello specifico, da parte di quella degli artigiani e dei commercianti.