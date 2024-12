Modica, la comunità di San Giorgio celebra i 25 anni di ordinazione sacerdotale di padre Fidone

Attualità

Gli appuntamenti culmineranno il 5 gennaio con la messa del vescovo della diocesi di Noto

La parrocchia di San Giorgio si appresta a vivere un evento di straordinaria importanza spirituale e comunitaria: il 25° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di padre Michele Fidone, ricorrenza che sarà celebrata il 27 dicembre 2024, giorno esatto in cui, nel 1999, fu ordinato presbitero dal vescovo Salvatore Nicolosi.

I festeggiamenti hanno preso avvio con l’evento di riflessione del 15 dicembre, un’occasione per meditare sul valore del servizio alla comunità. Il cammino di celebrazione culminerà il 5 gennaio 2025, con una solenne celebrazione eucaristica presieduta Mons. Salvatore Rumeo, vescovo della diocesi di Noto, che onorerà la parrocchia con la sua presenza.

Dal 1999 a oggi, padre Michele ha svolto numerosi e significativi incarichi pastorali: viceparroco presso la parrocchia Sacro Cuore di Modica; parroco per 10 anni alla parrocchia di Pozzo Cassero; poi parroco alla chiesa del Carmine di Modica Bassa. Poi una parentesi a Ispica parroco nelle parrocchie Annunziata, Sant’Antonio e Carmine.

Negli ultimi anni è stato parroco alla Madonna delle Lacrime di Modica dal 2017 al 2021, per poi essere inviato parroco di San Giorgio.

Padre Michele Fidone ha inoltre ricoperto per 5 anni il ruolo di direttore dell’Ufficio Missionario Diocesano, confermando il suo impegno per l’evangelizzazione e la testimonianza missionaria.

Nel riflettere sulla ricorrenza, padre Michele ha dichiarato: “Mi sento chiamato, anche se spesso mi interrogo profondamente su cosa io sia chiamato a fare. Intuisco che il futuro sarà per pochi nelle nostre Chiese, ma questo rende ancora più urgente la necessità di una nuova vitalità sacerdotale, che sappia scendere nelle strade. Le nostre comunità, infatti, corrono il rischio di dimenticare il Vangelo se non si adattano ai cambiamenti di una società in continua trasformazione.”