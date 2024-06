Modica, la festa del patrono San Pietro apostolo e le iniziative legate al mondo dell’arte

Società

Dalla messa di quartiere alla presentazione della tela restaurata

Continuano gli appuntamenti religiosi che caratterizzano la festa di San Pietro apostolo, patrono di Modica. Dopo che martedì la messa di quartiere in via Toscano è risultata molto partecipata dai fedeli e dopo l’iniziativa di ieri sera con la veglia di preghiera contrassegnata dalla presenza degli animatori Grest della città a cui ha fatto seguito l’inaugurazione del centro giovanile Pippo Giuca, un altro momento significativo sarà quello di domani sera. “Grazie al contributo di molti e al lavoro comune – sottolinea il parroco della chiesa Madre, il sacerdote Giuseppe Stella – alle 20 di domani presenteremo la tela restaurata dell’Adorazione dei Magi opera di Domenico La Bruna risalente al 1739. Alcuni mesi fa quando abbiamo inaugurato la mostra sui gesuiti presso l’aula capitolare della nostra chiesa abbiamo preso un impegno, cioè quello di custodire la memoria storica dei Padri Gesuiti della nostra città prendendoci cura dei dipinti custoditi nella chiesa del Soccorso e inserendoli in un percorso di valorizzazione che potesse raccontare l’opera dell’ordine a Modica. Con questo primo restauro confidiamo di adempiere all’impegno in questione”.