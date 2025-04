Modica, la festa di San Giorgio martire rinviata all’11 maggio

Società

La conferma è arrivata dal parroco, il sacerdote Michele Fidone

La festa di San Giorgio martire a Modica si terrà dal 6 all’11 maggio. Domenica 11, in particolare, è prevista la processione per le vie cittadine del simulacro. La conferma è arrivata dal parroco, il sacerdote Michele Fidone, che ha concordato con il comitato la rimodulazione dei festeggiamenti dopo che gli stessi erano stati rinviati su disposizione della diocesi di Noto in concomitanza con il lutto per il decesso del sommo pontefice.

