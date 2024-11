Modica, la mostra della società operaia mutuo soccorso chiude con un lusinghiero successo

Cultura

Il presidente Solarino traccia il bilancio di "Blu Sicilia"

La società operaia mutuo soccorso di Modica ha ospitato, sino ai giorni scorsi, la mostra Blu Sicilia, il mare nell’arte isolana dal Novecento alla contemporaneità, curata da Giuliana Fiori e Chiara Canali. “Voglio ringraziare – dice Giorgio Solarino, presidente della società operaia – le migliaia di visitatori che ci hanno onorato con la loro presenza e visita. Uno dei più importanti eventi collaterali è stato Gusto in mostra con la presenza di cinque chef che hanno consigliato cinque piatti e cinque vini. Hanno messo in luce la propria maestria nel contesto di uno scenario impreziosito da queste tele d’autore. Inoltre, le scuole di ogni ordine e grado provenienti da numerose e diverse parti della Sicilia sono state guidate per mano dal personale specializzato che ha animato una visita guidata full immersion di grande spessore culturale ed emozionale”.