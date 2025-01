Spettacoli

Domenica al teatro Garibaldi un viaggio tra note e tecnologia in compagnia del Chroma ensemble

Al Teatro Garibaldi di Modica, la musica dialoga con l’intelligenza artificiale. Lo fa in una sessione totalmente live e con uno spettacolo, in prima assoluta, che permetterà di esplorare nuovi orizzonti anche per le classiche sette note. Melodie che si intrecciano e che si formano sul momento, dettate dalle emozioni ma anche dagli algoritmi. Una sperimentazione straordinaria per il prossimo appuntamento della stagione musicale del teatro modicano, in programma domenica 2 febbraio alle ore 18.00, dal titolo “Popchrom. Voci eterne”. Un viaggio tra note e tecnologia in compagnia del Chroma Ensemble. Sarà una performance innovativa, un’esperienza immersiva che fondendo le sonorità delle voci originali dei cantanti con immagini suggestive generate dall’intelligenza artificiale, creerà un dialogo continuo tra suono e visione. Stimolando tutti i sensi, il pubblico verrà trasportato in una dimensione molto particolare, in cui brani iconici e senza tempo si intrecceranno a colori e forme, evocando emozioni coinvolgenti. Le canzoni di artisti che hanno segnato la storia della musica incontreranno l’intelligenza artificiale, e in ciclo che unisce passato, presente e futuro, mostreranno tutta la loro eterna bellezza. “La nostra stagione musicale si arricchisce di un appuntamento che celebra non solo la qualità artistica, ma anche l’innovazione – commentano il presidente delle Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – Siamo felici di ospitare il Chroma Ensemble. Questo concerto rappresenta un esempio di come la musica possa evolversi e abbracciare le nuove tecnologie senza perdere la sua essenza. Siamo sicuri che i nostri spettatori si lasceranno accompagnare dalla magia dei suoni e delle immagini che abiteranno il nostro teatro”.