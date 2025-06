Modica, la nuova rotatoria sarà pronta entro la fine dell’estate

Attualità

L'impegno assunto dall'assessore comunale ai Lavori pubblici Antonio Drago

Antonio Drago, assessore ai Lavori pubblici, dichiara che “entro la fine dell’estate saràcompletato il nuovo incrocio davanti al Conad di Liccumie, opera attesa ormai da anni e resafinalmente possibile grazie a una consolidata sinergia virtuosa tra pubblico e privato. Giovarinfrescare la memoria e ricordare che questo incrocio, nonostante più volte promesso neltempo, non era stato previsto nel progetto originario degli interventi sull’arteria”.